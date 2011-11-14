Новая экспедиция МКС через два часа стартует с Байконура

Запуск новой экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) назначен на утро понедельника с "гагаринской" стартовой площадки Байконура, сообщил РИА Новости представитель Роскосмоса.

"Старт ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз ТМА-22" назначен на 14 ноября в 8.14 мск", - сказал собеседник агентства.

Отделение корабля от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-ФГ" запланировано на 8.23 мск. Стыковка "Союза ТМА-22" с МКС намечена на утро 16 ноября в автоматическом режиме.

Этим запуском завершится эксплуатация кораблей серии "Союз-ТМА". На смену им постепенно приходят "цифровые" пилотируемые корабли серии "Союз ТМА-М". Сейчас идут летно-конструкторские испытания "Союза ТМА-02М", который пристыкован к МКС.

Как ожидается, новый экипаж в составе космонавтов Роскосмоса Антона Шкаплерова и Анатолия Иванишина, а также астронавта НАСА Дэниела Бербэнка проведет на МКС 37 экспериментов. В частности, российские члены экипажа запустят в самостоятельный полет микроспутник "Чибис" для исследования гроз. Срок активной работы "Чибиса"должен составить не менее двух лет.