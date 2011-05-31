Ходорковский в Евросуде отсудил у России 25 тысяч евро

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что права экс-главы ЮКОСа Михаила ХОДОРКОВСКОГО во время досудебного ареста в рамках первого дела были нарушены. Об этом говорится в решении, опубликованном сегодня на официальном сайте Евросуда. Об этом сообщают Вести.ру.

Вместе с тем, как следует из текста, судебный процесс над ним в России не был политически мотивированным. «Суд отметил, что, «хотя дело М.ХОДОРКОВСКОГО могло бы вызвать некоторые подозрения по поводу того, что реальные намерения российских властей могли заключаться в преследовании его, заявление о политической мотивированности уголовного преследования требует неопровержимых доказательств, которые не были представлены», — подчеркивается в решении суда.

В Страсбурге уже зарегистрированы четыре жалобы М.ХОДОРКОВСКОГО, осужденного в 2005 году по обвинению в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. В настоящее время речь идет о первом исковом заявлении экс-главы ЮКОСа, поданном еще 7 лет назад. Оценив приведенные защитой М.ХОДОРКОВСКОГО аргументы, Страсбургский суд пришел к выводу о том, что российские власти нарушили ряд положений Европейской конвенции по правам человека, в частности, статью 3 (запрет на бесчеловечное и унижающее человеческое достоинство обращение), а также статью 5 (право на свободу и безопасность). По мнению судейской коллегии, содержание под стражей М.ХОДОРКОВСКОГО до окончания расследования и судебного разбирательства было чрезмерно продолжительным. Кроме того вызывают вопросы и условия содержания бывшего руководителя нефтяной компании.

Таким образом, согласно решению суда, Росси должна будет выплатить М.ХОДОРКОВСКОМУ 10 тысяч евро за нанесение нематериального ущерба и 14 543 евро — за судебные издержки.

В случае, если сегодняшнее решение ЕСПЧ не будет обжаловано, оно вступит в силу через 3 месяца, передает ИТАР-ТАСС.