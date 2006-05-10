Саакашвили согласился, что грузинское вино пить нельзя

Президент Грузии Михаил Саакашвили заставил членов правительства выпить фальшивое грузинское вино, купленное в странах Европы. Придя на заседание правительства в среду, президент достал из своего портфеля три бутылки с этикетками на грузинском и английском языках - "Киндмареули" из Болгарии, "Сванчкара" из Болгарии и "Хванджара" из Испании.

"Этими "шедеврами" полна наша ниша в супермаркетах стран Европы. Это я видел своими глазами. Там с азартом покупают грузинские вина, но только такого рода", - сказал президент и указал на принесенные образцы.

Саакашвили попросил открыть одну из бутылок и попросил у министра сельского хозяйства Михаил Свиминошивили выпить стакан "Хванджары" из Испании. Вместе с министром вино попробовал и премьер-министр Зураб Ногаидели. Другие члены кабинеты министров воздержались от дегустации.

"Это дешевое испанское вино. Почему оно занимает наше место на рынке? Потому что министерство сельского хозяйства и наши виноделы спят. В это время умные чехи, болгары, испанцы успешно осваивают наши рынки", - сказал Саакашвили.

В своем выступлении глава государства обратился и к России и на русском языке сказал: "Мы слышали, что в России призывают не пить грузинское вино. Грузинское вино не надо пить, его надо дегустировать. Пить надо водку, самогон, а грузинское вино смакуют и получают удовольствие", - сказал президент.

РИА "Новости"