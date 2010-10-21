Украинцы завтра проведут мирную акцию в Польше

Организаторы инициированной украинцами акции за легализацию незаконных мигрантов в Польше, которая состоится завтра под польским Сеймом, заявляют о ее мирном характере.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сказали представители „Комитета ради легализации” на пресс-конференции в Варшаве.

„Мы хотим провести мирную акцию, и привлечь внимание к проблеме, а не протестовать”, - отметила одна из инициаторов акции, украинка, которая находится нелегально в Польше.

Организаторы отметили, что в завтрашней акции примут участие не только украинцы, но также граждане других государств, которые находятся в Польше нелегально, в частности, Вьетнама, Армении и ряда африканских государств.

Представитель фонда „Кроме границ” Йоанна БРОНОВИЦКАЯ сказала, что участники акции с плакатами вместе пройдут к Сейму, где делегация из трех человек передаст представителям главного законодательного органа Польши призыв к проведению легализации и рекомендации, как это лучше сделать.

Она отметила, что депутатам также будет передана корзина с „зелеными яблоками”, которые являются символом акции, поскольку многие нелегалы работают на сборе яблок.

Позже, по ее словам, в офисе одной из организаций, которая поддерживает акцию, состоится конференция, посвященная проблемам нелегального пребывания в Польше.

Й.БРОНОВИЦКАЯ отметила, что в конференции примут участие депутаты польского Сейма, эксперты, журналисты и лица, которые нелегально находятся в Польше.