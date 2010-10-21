Самоубийца выпрыгнул из самолета в Германии

В Германии молодой человек покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из самолета. Об этом сообщает издание The Local.

26-летний мужчина нанял в баварском городе Аугсбург одномоторный самолет Cessna для экскурсии над Мюнхеном. По пути к столице Баварии, когда самолет пролетал над городом Бергкирхен, экскурсант напал на пилота с ножом, надеясь спровоцировать крушение, однако пилот смог дать ему отпор. Тогда молодой человек выпрыгнул из самолета с высоты 500 метров.

Несмотря на полученные ножевые ранения, 42-летний пилот, в прошлом служивший в военной авиации, смог привести самолет обратно в Аугсбург и совершить посадку. Обнаружить тело самоубийцы удалось почти сразу благодаря женщине, которая увидела, как на крышу конюшни в деревне Пальсвайс с неба упал человек. Медики установили, что мужчина погиб мгновенно.

Впоследствии в квартире самоубийцы нашли предсмертную записку. Содержание записки не разглашается. Сообщается лишь, что в последние несколько лет молодой человек имел трения с полицией - его уличали в хранении наркотиков, а также в различных мелких правонарушениях.

Лента.ру