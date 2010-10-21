Соперник Лукашенко пообещал отобрать "Белтрансгаз" у России

Кандидат в президенты Беларуси от "Партии БНФ" Григорий (Рыгор) Костусев заявил, что в случае прихода к власти национализирует "Белтрансгаз", сообщает Лента.ру со ссылкой на пресс-службу партии.

"Та часть народного хозяйства, которая была отдана Москве в обмен на политическую поддержку действующего режима, будет возвращена белорусскому народу. Это в первую очередь касается акций Белтрансгаза", - отметил политик. По его мнению, доступ России к газотранспортной системе Беларуси угрожает национальным интересам страны.

Костусев заявил, что в ситуации, когда Россия использует поставки энергоресурсов как рычаг давления на Беларусь, стране следует "брать под контроль стратегические элементы безопасности на своей собственной территории".

"Белтрансгаз" - монополист на белорусском газовом рынке. Компания эксплуатирует газопроводы общей протяженностью более семи тысяч километров (в том числе и белорусский участок магистрального газопровода "Ямал-Европа", принадлежащий "Газпрому"). Владельцем половины "Белтрансгаза" "Газпром" стал в начале 2010 года, заплатив за акции в общей сложности 2,5 миллиарда долларов.

Весной 2010 года президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности передать и вторую половину акций России, если она согласится поставлять газ по внутрироссийским ценам. Однако вице-премьер РФ Игорь Сечин, комментировавший это предложение, заявил, что целесообразности в подобной сделке пока не видит.

Президентские выборы в Беларуси назначены на 19 декабря 2010 года. Помимо действующего президента в них участвуют более 10 претендентов. Окончательной регистрации никто из них пока не прошел: кандидаты будут официально зарегистрированы по итогам сбора подписей в их поддержку, который завершится в конце октября.

Основные кандидаты от оппозиции на выборах выступают с пророссийских позиций. Лидер "Партии БНФ" выступает за снижение зависимости от РФ и против вмешательства российской стороны в президентские выборы в Беларуси. "Партия БНФ" основана в 1993 г. под названием "Белорусский народный фронт" на базе одноименного перестроечного движения.