Великобритания выведет войска из ФРГ

В связи с намеченным сокращением расходов на оборону, Великобритания намерена ускорить вывод своих войск с территории Германии, сообщает Deutsche Welle.

В соответствии с обновленной Стратегией национальной безопасности, обнародованной 19 октября, Лондон намерен вывести всех своих военнослужащих из Германии до 2020 года; при этом половина контингента покинет страну до 2015 года. Ранее планировалось, что британские солдаты уйдут из ФРГ к 2035 году.

В настоящее время в Германии находятся 20200 британских солдат, дислоцированных в 12 гарнизонах на территории федеральных земель Нижняя Саксония и Северный Рейн - Вестфалия, уточняет Лента.ру.

Земельные и муниципальные власти, как отмечает телерадиостанция NDR, уже выразили сожаление по поводу готовящегося вывода войск. Вместе с британскими военнослужащими ФРГ покинут члены их семей. Все это ожидаемо приведет к ухудшению экономической ситуации. Убытки только в сфере розничной торговли оцениваются в миллионы евро.