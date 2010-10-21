Российские коммунисты назвали расстрел в Катыни мифом

Президиум ЦК КПРФ принял заявление, в котором отверг официальную версию расстрела польских офицеров в Катыни в 1940 году, сообщает Лента.ру со ссылкой на текст документа.

Факт расстрела тысяч польских пленных НКВД весной 1940 года назван "одним из крупнейших политических мифов ХХ века". По мнению коммунистов, существуют "неоспоримые документально подтвержденные факты и свидетельства" в пользу версии, согласно которой поляки были расстреляны немецкими оккупационными властями осенью 1941 года.

В заявлении КПРФ документы, подкрепляющие общепринятую версию событий, в частности, "Записка Берии" Сталину от марта 1940 года с предложением расстрелять польских офицеров, объявляются фальсификацией. Эти документы, как утверждается в заявлении, "были изготовлены в начале 1990-х годов по инициативе ельцинского окружения" с целью опорочить советский период истории.

Останки польских граждан в Катыни обнаружили немцы и в 1943 году предали этот международной огласке, обвинив в расстреле НКВД. Советское руководство десятилетиями отрицало эти обвинения, обвиняя в расстреле гитлеровцев. В 1990 году Михаил Горбачев признал ответственность советских властей за массовую казнь польских военных. В 1992 году были опубликованы документы, подтверждающие факт расстрела поляков НКВД.

В мае с.г. президент России Дмитрий Медведев передал Польше 67 томов "катынского дела" в дополнение к ранее уже переданным миллиону архивных страниц.