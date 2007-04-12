Докладчик Европарламента против дебатов с участием украинских политиков

Докладчик Европарламента по Украине Михал Томаш КАМИНЬСКИ (группа правых партий, Польша) выступает против проведения в сессионном зале парламента дебатов, касающихся ситуации в Украине с участием украинских политиков.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом М.КАМИНЬСКИ сказал сегодня журналистам после обсуждения в Комитете иностранных дел Европарламента проекта его доклада, касающегося мандата по новому соглашению с Украиной.

«Если честно, это мое личное мнение, я против этих слушаний. Я был организатором первых слушаний по Украине в Европарламенте во время Помаранчевой революции, но тогда нужен был голос Украины в Европарламенте», - сказал он.

«Сегодня, я считаю, если мы пригласим представителей всех украинских партий во время предвыборной кампании, и они приедут сюда – это будет не ради информации для европейского общества, это будет ради политического процесса в Украине. И Европарламент станет частью предвыборной кампании в Украине», - добавил депутат. Он отметил, что он сам – опытный политик, был руководителем штаба Леха КАЧИНЬСКОГО (нынешний Президент Польши), и хорошо понимает, как политики будут использовать эти дебаты в Страсбурге.

Как сообщал УНИАН, сегодня председатель Комитета иностранных дел Европарламента Яцек САРЮШ-ВОЛЬСКИ (группа народных партий, Польша) сообщил о возможности проведения дебатов в сессионном зале по Украине уже через две недели в Страсбурге с приглашением представителей всех политических партий Украины, которые являются участниками политического кризиса. Однако, по его словам, окончательно это решение будет приниматься Бюро Европарламента по согласованию с политическими группами.