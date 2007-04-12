Чтобы учесть ситуацию в Украине, Европарламенту нужен месяц

Комитет иностранных дел Европарламента на месяц отложит рассмотрение проекта доклада польского депутата Михала Томаша КАМИНСКИ (группа правых партий, Польша) относительно мандата на переговоры с Украиной о новом соглашении.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня на заседании комитета его председатель Яцек САРЮШ-ВОЛЬСКИ (группа народных партий, Польша).

“Мы не откладываем рассмотрение, а только немного замедляем ритм для того, чтобы докладчик мог учесть в докладе текущую ситуацию в Украине”, - сказал председатель комитета.

По его словам, таким образом, поправки в проект доклада будут приниматься до 16 мая, голосование проекта доклада в комитете – 3-4 июня, а голосование в сессионном зале – в середине июля, вместо планируемой ранее середины июня.

Как сообщал УНИАН, сегодня делегация Европарламента по сотрудничестве с Украиной предложила Комитету иностранных дел отложить рассмотрение доклада М.КАМИНСКИ относительно мандата на переговоры с Украиной о новом усиленном соглашении.

Проектом доклада предлагается, в частности, Совету ЕС заключить с Украиной соглашение об ассоциации с предоставлением европейской перспективы.