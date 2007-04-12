Перед представителем Европарламента за Ющенко отчиталась Тимошенко

Вице-президент Европарламента Марек СИВЕЦ, которой 11 апреля находился с визитом в Киеве, объясняет, что не встречался с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, поскольку понимал, что мог получить все аргументы в интересах роспуска Верховной Рады от лидера объединенной оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом М.СИВЕЦ заявил сегодня на пресс-конференции в Брюсселе.

«Я хорошо понимал, что во время встречи из Ю.ТИМОШЕНКО я получу всю палитру аргументов, касающихся роспуска парламента», - сказал он.

М.СИВЕЦ напомнил также, что в ходе визита он, кроме Ю.ТИМОШЕНКО, встретился также с премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, Председателем Верховной Рады Александром МОРОЗОМ и депутатами.