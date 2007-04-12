Премьер Литвы надеется осенью увидеть Януковича в качестве премьера
12:52, 12 апреля 2007Мир
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Пригласил его с официальным визитом
|Гядиминас КИРКИЛАС
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Г.КИРКИЛАС сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве после завершения встречи с В.ЯНУКОВИЧЕМ.
«Мы договорились организовать и форум инвесторов» (во время визита В.ЯНУКОВИЧА в Литву – УНИАН). Мы думаем, что украинский капитал может найти интерес в Литве. Путь украинского капитала в Евросоюз может быть самым коротким через Литву», - сказал Г.КИРКИЛАС.
Премьер-министр Литвы отметил высокие темпы роста взаимного товарооборота и выразил заинтересованность в сохранении темпов роста торгово-экономического сотрудничества.
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