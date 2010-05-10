Гордон Браун покинет пост лидера Лейбористской партии

Премьер-министр Великобритании Гордон Браун заявил о намерении покинуть пост лидера Лейбористской партии до сентября 2010 года, когда состоится ежегодная партийная конференция. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP.

По словам Брауна, он попросит партию начать процедуры для избрания лидера, однако сам не примет участия в выборах. Премьер также заявил о намерении провести переговоры с Либерально-демократической партией о формировании нового правительства страны. В данный момент либерал-демократы уже обсуждают коалицию с консерваторами. По словам Брауна, лейбористы намерены предложить либералам проведение референдума по вопросу об изменении избирательной системы Великобритании.

Лидер либерал-демократов Ник Клегг оценил заявление Брауна как "важный элемент" переговоров.

В результате прошедших 6 мая всеобщих выборов ни одна из трех главных партий Великобритании не смогла получить большинство в Палате общин. Наибольшее количество голосов получили консерваторы, лейбористы оказались на втором месте. Однако для создания коалиционного правительства и той и другой стороне необходимо заручиться поддержкой либерал-демократов. В случае, если кабинет так и не удастся сформировать, парламент будет распущен.