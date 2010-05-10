Кто подставил лидера турецкой оппозиции с секс-съемкой

Глава крупнейшей оппозиционной партии Турции Дениз Байкал вынужден был покинуть свой пост из-за скандального эротического видео с его участием, сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Би-Би-Си.

Видеоролик появился в интернете. На нем показан Д.Байкал, который в спальне занимается любовью с некоей женщиной. Как выяснилось позже, партнершей политика оказалась его соратница по партии. Оба связаны брачными узами, и происходившее на экране являлось изменой.

Д.Байкал по этому поводу заявил, что речь идет не о порновидео, а о самом настоящем заговоре, организованном при помощи правительства. "Вы разве верите, что такой ролик мог появиться без участия правительства? Это настоящий заговор".

Стоит отметить, что видео появилось очень вовремя. В парламенте сейчас обсуждают инициированные руководством страны реформы, а Д.Байкал как раз и был их основным оппонентом.

Правда, существует и версия, что скандал с 71-летним лидером партии был выгоден его однопартийцам. Д.Байкал отказывался модернизировать партию и всячески держался за свое кресло.

Турецкая прокуратура уже начала расследование с целью выяснить, откуда взялся ролик, кто его снял и с какой целью.