Польские заробитчане дали Польше больше денег, чем ЕС

Польские заробитчане с момента вступления страны в Европейский Союз переслали в Польшу в 1,5 раза больше денег, чем польское государство потратило за этот же период в рамках программ помощи ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом свидетельствуют данные, опубликованные польским изданием Gazeta Wyborcza.

По данным газеты, с мая 2004 года польское правительство потратило около 16 млрд. евро, предоставленных стране в рамках фондов помощи Европейского Союза, в то время как за этот же период работающие за границей поляки переслали домой 24,7 млрд. евро.

Издание также отметило, что часть денег, предоставленных Польше в рамках помощи, возвратились в другие страны Евросоюза благодаря закупкам поляками производимого там оборудования и выполнения ряда других контрактов, в частности строительных.

По данным распорядителя средств помощи ЕС Министерства регионального развития Польши, которые наводит газета, страны ЕС получают от 13 (Великобритания, Франция) до 97 евроцентов (Австрия) на каждое евро, которые выплачивают в фонды помощи для менее развитых государств ЕС.

Самый большой торговый партнер Польши - Германия - получила 61 евроцент с каждого уплаченного в бюджет ЕС евро.

Швеция получила 43 евроцентов, Голландия 30, Бельгия 29, Италия 17 евроцентов.

В тоже время в абсолютных показателей лидируют немецкие фирмы, которые только в прошлом году получили контракты на более чем 860 млн. евро, в то время как фирмы с Австрии только около 160 млн. евро.

Газета напомнила, что 80% произведенных в Польше товаров экспортируются в ЕС, главным образом в Германию (26%), Италию и Францию (около 7%) и Великобританию (более 6%).

Расчеты Министерства регионального развития, которые приводит газета, свидетельствуют, что средства, получаемые от ЕС в рамках программ помощи, в прошлом году добавили ВВП 0,8% роста.

Справка УНИАН. Более развитые страны Европейского Союза традиционно больше платят в совместный бюджет, чем получат от него в рамка помощи, которая предоставляется в первую очередь менее развитым государствам.

Средства помощи направляются, главным образом, на развитие инфраструктуры и дотации предпринимателям.

По данным польского госкомстата, за границей работают более 2 млн. поляков, что составляет около 14% экономически активного населения 38-миллионной страны.

Согласно итогам опроса, который провела компания CBOS, 3,3 млн. поляков признали, что за последние 10 лет ездили на заработки за границу.