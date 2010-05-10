Черноморский флот необходим для войны с Грузией?

Черноморский флот необходим российской власти для войны с Грузией.

Об этом заявил российский оппозиционный политик Борис НЕМЦОВ в эфире ТВі, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

По его мнению, Черноморский флот не имеет никакого стратегического значения, выход в Средиземное море для него заблокируют страны НАТО. «Если внимательно посмотреть, какие страны есть в черноморском бассейне, вы увидите, что сегодня одно государство является враждебным для путинской России, - это Грузия. Таким образом, Черноморский флот необходим ПУТИНУ и МЕДВЕДЕВУ для войны с Грузией», - убежден Б.НЕМЦОВ.

В целом, по его убеждению, харьковские соглашения не выгодны России. В частности, отметил Б.НЕМЦОВ, за пребывание ЧФ в Крыму Россия платит цену, «которой в мире нет”. “За аренду Черноморского флота Россия фактически платит 4 миллиарда долларов, а, например, Америка платит за базу, за наибольшую военно-морскую базу в Акинаве в Японии, 800 миллионов долларов. В пять раз меньше Америка платит. Им (руководству РФ) необходимо показать, что они такие крутые», - сказал он.

Также, по словам российского оппозиционера, договоренности по газу являються изменой национальных интересов России. «Граждане России за эту сделку будут платить из собственного кармана каждый месяц - вот это является предательством национальных интересов России, а не Украины», - подчеркни он.