Еще 17 погибших подняты из взорвавшейся шахты в Кузбассе

Еще 17 тел погибших обнаружены в шахте "Распадская" в Кемеровской области, число жертв взрывов метана достигло 30 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Следственный комитете при прокуратуре России (СКП РФ).

"На этот час 30 человек погибли, и 60 человек, чья судьба неизвестна, остаются в шахте. Мы продолжаем поиски остальных", - сказал журналистам глава МЧС РФ Сергей Шойгу, находящийся на месте происшествия.

По его словам, у спасателей есть максимум 48 часов, чтобы поднять на поверхность людей из двух точек в шахте, где разрушена система дренажа и нельзя остановить повышение воды. В одной точке, по предварительным данным, находятся шесть человек, в другой - семь.

Глава МЧС отметил, что, несмотря на довольно высокий уровень загазованности, спасатели продолжают разведку. "Риски есть, но они не так высоки", - считает министр. По его словам, спасатели должны принять решение о дополнительной вентиляции шахты. "Но как только мы поднимем уровень кислорода, мы увеличим взрывоопасность", - отметил Шойгу.

Два взрыва метана прогремели на крупнейшей в России угольной шахте в ночь на воскресенье с интервалом четыре часа. По последним данным, погибли 30 человек, в том числе 17 горноспасателей, спустившихся в шахту после первого взрыва. Госпитализированы 59 пострадавших.