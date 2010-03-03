ФСБ рассекретила документы НКВД об УПА и "лесных братьях"

В Москве в Культурном центре ФСБ России откроют выставку, посвященную борьбе органов госбезопасности СССР с вооруженными формированиями на территориях, присоединенных по пакту Молотова-Риббентропа, и сотрудничеству антикоммунистических движений с нацистами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Собеседник агенства отметил, что журналистам впервые покажут рассекреченные документы, в которых "рассказывается о сотрудничестве украинских националистов с нацистами и немецкой разведкой", а также о "карательных операциях прибалтийских националистов против мирного населения оккупированных территорий".

Помимо этого представитель ЦОС ФСБ сообщил, что в Культурном центре пройдет круглый стол на тему "Коллаборационисты Второй мировой войны. Предатели или герои?", в котором примут участие сотрудники ФСБ, Федерального архивного агентства, Русской православной церкви, Российской академии наук и ряда других организаций. На заседании, по словам собеседника, будут обсуждаться "вопросы фальсификации истории Великой Отечественной войны и попытки оправдания коллаборационизма в странах бывшего СССР".