Британия задержала подозреваемых в подготовке теракта

В Великобритании в среду полиция задержала восемь человек, подозреваемых в причастности к террористической деятельности, сообщает телеканал Скай Ньюз.

Подозреваемые были задержаны около четырех часов утра по местному времени (7.00 мск) в Бирмингеме. В операции по задержанию принимали участие сотрудники антитеррористических служб и полиции округа Мидлендс и офицеры Скотланд-Ярда.

Как сообщили представители полиции, за подозреваемыми в течение полугода велась слежка.

"Задержание производилось по подозрению в планировании, подготовке и подстрекательстве к участию в террористических актах на основании Акта о терроризме 2000 года", - говорится в заявлении полиции.

"В настоящее время ряд домов в Бирмингеме оцеплен и там проводятся обыски. В качестве меры предосторожности мы усилили полицейское присутствие в этих местах", - отмечается в документе.

РИА новости