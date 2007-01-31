Буш запретил ученым говорить о глобальном потеплении

Администрация президента США Джорджа Буша ввела жесткую цензуру для ученых правительственных научных центров, изучающих изменения климата планеты, пишет газета The Guardian.

Как заявил Союз обеспокоенных ученых (Union of Concerned Scientists) в обращении в Конгресс, из работ специалистов удаляются любые упоминания о глобальном потеплении. Делается это для того, чтобы снизить общественный интерес к этой проблеме и оградить президентскую администрацию от давления, поскольку власти противятся введению обязательного контроля за парниковыми выбросами.

По данным Союза, ученым фактически запретили упоминать такие понятия, как "глобальное потепление" или "изменение климата". Около 1600 научных сотрудников, которые были опрошены организацией, признались в том, что их либо предупредили не использовать эти определения в своих трудах, либо материалы перед публикацией редактировались в "нужном ключе".

Конгресс уже заинтересовался этим сообщением. Председатель Комиссии по надзору за действиями правительства демократ Генри Уоксман заявил, что чиновники "неоднократно пытались ввести в заблуждение общественность" относительно проблемы глобального потепления. Как пишет The Independent, такая политика администрации, которая пытается "смягчить" тональность выступлений ученых, проводится с 2004 года.

Известно, что США являются мировым лидером по выбросам парниковых газов. На этой неделе в Париже пройдет научная конференция ООН по проблемам глобального потепления и его влияния на уровень мирового океана, однако американские правительственные специалисты участия в ней не примут. Кроме того, недавно Джордж Буш подписал распоряжение, которое расширяет права администрации по контролю за программными заявлениями в области здравоохранения, экологии и прав человека.

Лента.ру