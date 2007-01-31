Польша получила официальную ноту США о возможном размещении элементов системы противоракетной обороны (ПРО). Об этом сообщила глава МИД Польши Анна ФОТЫГА, передает РБК.

По словам министра иностранных дел Польши, в настоящее время в Варшаве изучают предложение Вашингтона.

Напомним, что на прошлой неделе США заявили, что планируют разместить до 2012г. системы противоракетной обороны в Чехии и Польше для того, чтобы сбивать иранские ракеты, способные долетать до Восточной Европы.

Кроме того, в Пентагоне не исключили, что элементы системы ПРО могут быть размещены и в Украине. Однако официальный Киев эти заявления опроверг. Реакция Москвы на планы США по размещению элементов системы ПРО в Восточной Европе была резко отрицательная.