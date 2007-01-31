Телевидение показало кубинцам Фиделя Кастро (фото)

Кадр кубинского телевидения. Фото AFP

Во вторник в эфире кубинского телевидения был показан репортаж о встрече Фиделя Кастро с президентом Венесуэлы Уго Чавесом, сообщает AFP.

Десятиминутный сюжет стал первым за последние три месяца, в котором фигурирует больной кубинский лидер. Репортаж был отснят в Гаване в понедельник, 29 января. На кадрах команданте выглядит намного лучше, чем во время своего предыдущего телевизионного появления, отмечает агентство.

В ходе встречи 80-летний Кастро заявил Чавесу, что "битва за его здоровье еще далеко не проиграна". В ответ президент Венесуэлы, обняв команданте, заверил, что "эта битва никогда не будет проиграна".

Напомним, что 1 июля 2006 года Фидель Кастро перенес тяжелую операцию на кишечнике. После этого ему пришлось временно делегировать все свои полномочия своему младшему брату Раулю.

В прессе периодически циркулировали слухи о серьезном ухудшении здоровья кубинского лидера, однако они постоянно опровергались властями Кубы.

Следует добавить, что Уго Чавес, являющийся другом команданте, частно навещает Кастро в больнице. Так, в августе прошлого года в эфире телевидения Кубы был продемонстрирован репортаж о том, как Кастро и Чавес поедают в больничной палате йогурт.

Лента.ру