В Финляндии начались досрочные выборы президента
09:35, 17 января 2018Мир
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Голосование продлится до 23 января, а основной избирательный день назначен на 28 января.
Иллюстрация REUTERS
В Финляндии сегодня, 17 января, началось досрочное голосование на выборах президента страны.
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Как сообщает РБК, сегодня утром открылись избирательные участки в мэриях, библиотеках, торговых центрах, а также дипломатических миссиях.
Голосование продлится до 23 января.
Как известно, основной избирательный день назначен на 28 января. Однако если никто из кандидатов в президенты не получит большинства голосов, будет проведен второй тур, который запланирован на 11 февраля.
В Министерстве юстиции Финляндии отмечают, что в выборах участвуют восемь кандидатов.
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