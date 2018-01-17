В Финляндии начались досрочные выборы президента

В Финляндии сегодня, 17 января, началось досрочное голосование на выборах президента страны.

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Как сообщает РБК, сегодня утром открылись избирательные участки в мэриях, библиотеках, торговых центрах, а также дипломатических миссиях.

Голосование продлится до 23 января.

Как известно, основной избирательный день назначен на 28 января. Однако если никто из кандидатов в президенты не получит большинства голосов, будет проведен второй тур, который запланирован на 11 февраля.

В Министерстве юстиции Финляндии отмечают, что в выборах участвуют восемь кандидатов.