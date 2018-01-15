Российский политолог спрогнозировал распад РФ и оценил его последствия

Российский политолог Дмитрий Орешкин считает, что в ближайшее время распад РФ маловероятен, а в перспективе ближайшего поколения, то есть 25 лет — почти неизбежен.

Последствия распада России для мира могут быть гораздо более опасными, чем были последствия развала Советского Союза, рассказал он на чате в "Главреде".

"В ближайшее время это (распад страны — Ред.) маловероятно. А в перспективе ближайшего поколения, то есть 25 лет — почти неизбежно", — отметил собеседник.

По его словам, система гиперцентрализации, которую строит президент государства Владимир Путин, подразумевает отставание развития территорий, и "рано или поздно эти территории начнут проявлять свое недовольство".

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"Какими могут быть последствия (распада России — Ред.)? Я думаю, что гораздо более опасными, чем были последствия развала Советского Союза. При развале СССР всем было понятно, что так дальше жить нельзя", — заявил эксперт.

"Всем, в том числе партийным элитам. Потому что любой секретарь обкома понимал, что его качество жизни, пожалуй, даже хуже, чем у американского работяги у конвейера, потому что у того-то хоть есть свой коттедж (или дом), гараж, две машины, и этот работяга может путешествовать по всему свету, чувствуя себя состоявшимся гражданином", — подчеркнул аналитик.

"А у секретаря обкома — черная "Волга", квартира в доме из желтого кирпича и пыжиковая шапка, и все. Но при этом он еще "ходит в мокрых штанах", потому что в любой момент его могут или снять с должности или посадить. В нынешней ситуации гораздо богаче и лучше, чем в советские времена. И есть класс людей, например, путинская номенклатура, которая думает, что так жить очень даже можно и правильно... они просто так, спокойно от власти не уйдут", — утверждает политолог.

Орешкин добавил, что "они будут бороться всеми средствами, в том числе вооруженными". Потому следующий цикл территориального сжатия России будет сопровождаться войнами. Но не между населением и властью, как нам обычно говорят. А между различными элитными группами, которые хотели бы перехватить контроль и власть из ослабевших рук центра", — полагает эксперт.

"Что это будут за группы — кадыровцы или чекисты, или ФСО (Федеральная служба охраны — Ред.), или какие-то еще элитные команды, мы не знаем. Я опасаюсь, что Советский Союз распался относительно мирно, а следующий цикл будет гораздо более опасным для России", — сказал он.