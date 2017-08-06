В Белоруссии задержали священника из России в компании проституток

В белорусском Витебске полицейские задержали в притоне с проститутками русского священника. Его подозревают в попытке вывезти женщин в Петербург в качестве живого товара, пишет ТСН.иа.

В отношении 39-летнего Николая Киреева возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель управления СК по Витебской области Светлана Сахарова в Facebook.

На данный момент со священником работают следователи. Задержанный молчит и ни на что не жалуется. Как выяснилось, отец Николай не обращался к следствию с просьбой о звонке, сообщает телеканал "360".

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По данным портала 47news.ru, задержанный мужчина – отец Николай (Николай Киреев) из храма Святых Апостолов Петра и Павла в Всеволожске районе Ленинградской области. Священник уехал 2 августа, рассказал родным, что собирается в паломнический вояж по Московской области. Последний раз он выходил на связь днем 3 августа, потом перестал отвечать на звонки.

Вечером 4 августа жена отца Николая обратилась в полицию. В тот же день его задержали. Священник не был посетителем притона. Оперативникам он заявил, что собирался вывезти женщин в Санкт-Петербург.