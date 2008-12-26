Саакашвили за сокращение полномочий президента Грузии в пользу парламента

Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ выступает с инициативой проекта конституционных поправок, которые предусматривают сокращение полномочий Президента в пользу парламента.

Как сообщил сегодня журналистам парламентский секретарь правительства Грузии Гия ХУРОШВИЛИ, окончательный вариант конституционных поправок, касающихся распределения полномочий между Президентом и парламентом Грузии, будет обнародован в ближайшие дни.

"Изменения касаются только принципа распределения полномочий между Президентом и парламентом Грузии, а в какой это будет форме - станет известно позже", - заявил Г.ХУРОШВИЛИ, сообщает ИА "Туран".

Ранее ряд грузинских СМИ сообщили, что М.СААКАШВИЛИ решил сократить часть своих полномочий и делегировать их парламенту. Детали проекта конституционных поправок на данный момент не разглашаются.

По предварительной информации, у парламента появится право в случае необходимости распустить правительство. Согласно действующему законодательству, таких полномочий у парламента в настоящее время нет.

Зампредседателя комитета по юридическим вопросам Акакий МИНАШВИЛИ напомнил журналистам, что о возможных изменениях в Конституцию страны Президент Грузии упоминал еще в ходе своего выступления в парламенте.

"Президент Грузии в ходе своего выступления в парламенте заявил, что есть задумка усилить функции парламента и ограничить полномочия Президента. Эти поправки подразумевают именно это", - сообщил А.МИНАШВИЛИ.

Представитель парламентской оппозиции Гиорги ЦАГАРЕИШВИЛИ выразил недовольство тем, что оппозиция всегда все узнает в последнюю очередь.

"На проект, наверное, наложен гриф "секретно", потому что я спросил нескольких своих коллег из юридического комитета, в том числе и заместителей председателя, и представьте - они вообще ничего не знают", - заявил Г.ЦАГАРЕИШВИЛИ.

***Согласно 102 статье Конституции Грузии: Право внесения законопроекта об общем или частичном пересмотре Конституции имеют: Президент Грузии; более половины общего числа членов парламента; не менее двухсот тысяч избирателей.

Законопроект о пересмотре Конституции представляется парламенту Грузии, который публикует его для всенародного обсуждения. Обсуждение законопроекта в парламенте начинается спустя месяц после его опубликования.

Законопроект о пересмотре Конституции считается одобренным, если он поддержан не менее чем двумя третями полного состава парламента Грузии.

Закон о пересмотре Конституции подписывает и публикует Президент Грузии в порядке, установленном статьей 68 Конституции.