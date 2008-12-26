Франция выразила готовность помочь Украине

Узнав о взрыве в жилом доме в Евпатории, унесшем жизни 27 человек, во Франции выразили готовность помочь Украине.

Как сообщили УНИАН в Посольстве Франции в Украине, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Министерства иностранных и европейских дел Франции.

“Мы выражаем соболезнования родным и близким погибших и заявляем о нашей солидарности с украинской властью в час тяжелых обстоятельств. Франция выражает свою готовность ответить на просьбу о помощи, с которой может обратиться украинская власть”, - отмечается, в частности, в заявлении.

Как сообщал УНИАН, взрыв в пятиэтажном доме по улице Некрасова в Евпатории произошел 24 декабря в 21.45. Разрушены первый и второй подъезды дома.

Предварительной причиной трагедии считается взрыв баллонов с кислородом и ацетиленом, которые хранились в подвале пятиэтажки и принадлежали ЖЭКу.