Британцы возмущены рождественским поздравлением президента Ирана
09:46, 26 декабря 2008Мир
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Христос, оказывается, - борец с тиранией
Британское правительство осудило трансляцию рождественского телеобращения Махмуда Ахмадинеджада.
Иранский лидер, поздравляя британцев с Рождеством, назвал Иисуса Христа «носителем справедливости, любви к ближним, борцом с тиранией и дискриминацией».
По словам Ахмадинеджада, если бы Христос жил в наше время, он выступил бы против, «всех экспансионистских государств, разжигателей войны, оккупантов и террористов».
Британские еврейские организации и посол Израиля в Лондоне выразили возмущение трансляцией, напомнив о враждебных заявлениях Ахмадинеджада в адрес Израиля, о нарушении прав человека в Иране и поддержке им терроризма.
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