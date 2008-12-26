Британцы возмущены рождественским поздравлением президента Ирана

Британское правительство осудило трансляцию рождественского телеобращения Махмуда Ахмадинеджада.

Иранский лидер, поздравляя британцев с Рождеством, назвал Иисуса Христа «носителем справедливости, любви к ближним, борцом с тиранией и дискриминацией».

По словам Ахмадинеджада, если бы Христос жил в наше время, он выступил бы против, «всех экспансионистских государств, разжигателей войны, оккупантов и террористов».

Британские еврейские организации и посол Израиля в Лондоне выразили возмущение трансляцией, напомнив о враждебных заявлениях Ахмадинеджада в адрес Израиля, о нарушении прав человека в Иране и поддержке им терроризма.

Радио Свобода