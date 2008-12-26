Военные моряки отбили у пиратов судно с украинской пшеницей

Немецкие военные моряки отбили у сомалийских пиратов египетский сухогруз, передает 5 канал. Сначала пираты преследовали судно на скоростном катере. Потом завязалась перестрелка. В ней один из моряков был ранен.

Капитан сухогруза попросил помощи международных сил. Тогда с фрегата "Карлсруэ" военно-морских сил Германии подняли в воздух вертолет. Пираты отступили.

Раненому оказали помощь. По данным МИД Египта, после нападения судно "Вади аль-Араб" с грузом украинской пшеницы продолжило путь в Южную Корею.