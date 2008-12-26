Молдавия завершила вывод своих войск из Ирака, сообщили в Министерстве обороны республики. Там уточнили, что в страну уже вернулся последний, шестой контингент Национальной армии, участвовавший в постконфликтных операциях гуманитарного характера в Ираке.

Молдавский контингент состоял из 20 военнослужащих Национальной армии - 16 саперов и 4 штабных офицеров.

Они отправились в Ирак добровольно и несли службу на основании контракта в течение четырех месяцев. Саперы выполняли миссию по обнаружению, обезвреживанию и уничтожению боеприпасов, по уничтожению военной техники, а также по теоретическому и практическому обучению сил многонациональной коалиции. Штабные офицеры действовали в составе Главного штаба командования многонациональными силами, занимались планированием и согласованием гуманитарных операций и гражданско-военного сотрудничества в Ираке.

Как заявил начальник Главного штаба Национальной армии Молдавии дивизионный генерал Ион Коропчан, молдавские военные выполнили все миссии, намеченные командованием коалиции, еще раз продемонстрировав высокий профессионализм национальных военных кадров, что было отмечено и представителями коалиции. В течение четырех месяцев участия в миссии группа молдавских саперов обезвредила и ликвидировала более 7,5 тыс. взрывоопасных предметов.

Напомним, что молдавские военные принимают участие в постконфликтной операции в Ираке с сентября 2003 г. За это время молдавские саперы обезвредили более 360 тыс. взрывоопасных объектов.

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