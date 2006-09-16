Мюнхенское пиво заметно подорожало

Открывшийся сегодня в баварской столице в 173-й раз знаменитый на весь мир пивной праздник "Октоберфест" в этом году сильнее ударит по кошелькам его участников: пиво по сравнению с 2005 годом заметно подорожало. А кроме пива подорожают еще и вода и соки.

Как передает РИА «Новости», "мера", то есть литр пива, стоит приблизительно на 15-25 центов больше.

На первый взгляд, эта разница не так уж велика. Однако стоит учесть, говорят участники, что пиво на празднике буквально "льется рекой": в прошлом году, по официальным данным устроителей, почти шесть миллионов гостей "Октоберфеста" выпили более 6,1 миллиона гектолитров различных сортов хмельного напитка. Эксперты подсчитали, что в среднем "на каждую душу" (включая женщин, стариков и детей) пришлось более чем по 100 кружек пива. И это всего за 16 дней.

Организаторы фестиваля обещают порадовать земляков и иностранных любителей пива, ежегодно съезжающихся в Мюнхен на "Октоберфест" со всего мира, двумя новинками - зонами для некурящих и детским парком. К примеру, курильщикам вход будет закрыт в более чем 70 кафе, гриль-баров и беседок.

Для семейного отдыха предоставлен громадный парк на Терезином лугу с различными аттракционами и специальными палатками, где лакомства, сувениры и товары для детей будут продавать по более низким ценам.

С детьми можно пойти и в любую из традиционных 14 пивных палаток, куда бочонки с хмельным напитком выкатывают только самые знаменитые баварские пивовары. Нерушимое правило "Октоберфеста" гласит: "На празднике".может подаваться только мюнхенское пиво самых достойных и проверенных пивоварен (сейчас их 6), соответствующее требованиям качества Мюнхенского стандарта 1487 года и Германского стандарта 1906 года.”