Турция направила свою танковую группировку к границам Ирака

Об этом со ссылкой на источники среди военных сообщает агентство Anadolu.

Танки к границе с Ираком отправлены из Анкары и относятся к 28-й механизированной пехотной бригады.

Пока не сообщается о точном количестве танков и другие детали операции.

Турция не исключает возможности участия своих войск в наземных операциях против террористической организации "Рабочая партия Курдистана" в Ираке.

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Турецкая армия начала операцию "Щит Евфрата" в среду 24 августа, направив танки, спецназ и авиацию на помощь Свободной сирийской армии. Эта повстанческая группировка, которая считается умеренной, противостоит "Исламскому государству" и вооруженным формированиям сирийских курдов в Сирии Турецкие власти стремятся не допустить усиления влияния курдов на севере Сирии в пограничных с Турцией районах.

Турецкое правительство считает вооруженные формирования курдов террористическими организациями, несмотря на то, что некоторые из них пользуются поддержкой США, союзника Турции по НАТО. Дамаск назвал вторжение турецких войск на сирийскую территорию нарушением суверенитета страны. Представитель США при борющейся с ИГ коалиции Бретт Макгерк заявил в "Твиттере": "США не принимают участия в этих действиях, они не были скоординированы с американскими силами, и мы их не поддерживаем".