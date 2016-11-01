Глава Банка Англии Марк Карни отложил свою отставку на год

Карни согласился на продление срока полномочий после переговоров с премьер-министром Терезой Мэй, передает Русская служба Би-Би-Си.

Это, по его словам, должно помочь обеспечить "организованный переход" Британии к новым отношениям с Европой.

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Представитель Мэй сразу после встречи заявил, что премьер-министр поддержит Карни, если он решит оставаться на посту главы Банка Англии.

Обычно глава Банка Англии занимает этот пост в течение восьми лет, но Карни отказывался работать так долго. Газета Guardian сообщала, что глава финансового регулятора хочет уйти в отставку по личным причинам.

Как сообщал УНИАН, в очередном докладе Банка Англии о положении финансовой системы страны, публикуемом дважды в год отмечается, что после референдума о выходе Великобритании из ЕС последует период неопределенности, в ходе которого стране придется адаптироваться к новой среде, стране понадобится время для того, чтобы наладить новые отношения с Евросоюзом и с остальным миром.