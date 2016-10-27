В США создают системы оружия с искусственным интеллектом

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Отмечается, что летательный аппарат, снабженный шестью пропеллерами, был превращен в боевого робота, который смог найти и идентифицировать находившихся в укрытии людей, вооруженных автоматами АК-47.

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Кроме того, Министерство обороны США разрабатывает роботизированные истребители, которые могли бы совершать рейды одновременно с пилотируемыми самолетами. Уже прошли испытания ракеты, способные сами выбирать цель, а также автоматические боевые корабли, способные самостоятельно осуществлять поиск подводных лодок противника.

В целом, по данным газеты, ассигнования на эти цели оцениваются в 18 млрд долларов.

Сообщается, что эти планы вызвали обеспокоенность у ученых, а также тех, кто озабочен последствиями гонки вооружений роботов.

Сотни ученых и экспертов в открытом письме еще в прошлом году предупредили о том, что создание даже самой примитивной оружейной системы с искусственным интеллектом может привести к глобальной гонке вооружений.