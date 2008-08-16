Грузия возбудила уголовные дела против Кокойты и Багапша

23:28, 16 августа 2008
Мир
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Об этом заявил министр

В Тбилиси возбуждены уголовные дела против лидеров непризнанных республик Южной Осетии и Абхазии Эдуарда Кокойты и Сергея Багапша. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил министр Грузии по вопросам реинтеграции Темур Якобашвили. По его словам, "они будут осуждены за содеянные перед человечеством и гражданами преступления".

Кроме того, Якобашвили опроверг, что Багапш и Кокойты поставили свои подписи под соглашением об урегулировании конфликта, подписанном президентами Грузии и России, передает ИА Regnum.

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