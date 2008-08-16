Лукашенко помиловал лидера белорусской оппозиции

Один из лидеров белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Александр Козулин помилован специальным указом президента Александра Лукашенко. Об этом сообщили российские агентства.

Ранее дочь Козулина Ольга сообщила Радио Свобода, что ее отца отпустили на свободу - по неизвестной ей причине.

Оппозиционный лидер был приговорен в 2006 году к пяти с половиной годам лишения свободы по обвинению в хулиганстве и организации массовых беспорядков - после участия в мартовских акциях протеста против нарушений на президентских выборах в Беларуси.