Россия будет выполнять мирный план, оглядываясь на Грузию

Президент России Дмитрий Медведев поручил соответствующим ведомствам приступить к выполнению договоренностей, согласованных в плане урегулирования грузино-югоосетинского конфликта, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он сообщил, что президент подписал в субботу от имени России как посредника план урегулирования, содержащий шесть основных принципов, которые были разработаны Медведевым и президентом Франции Николя Саркози.

«Президент дал поручение приступить к выполнению тех договоренностей, которые содержатся в этом документе», - сказал Лавров.

«Разумеется, мы будем соизмерять наши собственные шаги по добросовестному выполнению заключенных договоренностей с тем, как эти договоренности будут выполнять другие стороны», - заявил Лавров.

Он отметил, что Саакашвили подписал соответствующие принципы, но «сегодня продолжают поступать сообщения о перехвате то там, то здесь грузовиков полных оружия». Он подчеркнул, «насколько опасным может быть попадание этих арсеналов не в те руки».

Газета.ру