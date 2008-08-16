Число беженцев в Тбилиси достигло 60 тыс. человек

Число беженцев в Тбилиси достигло 60 тис. человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам в Тбилиси сообщил депутат парламента Грузии Кобо СУБИЛИАНИ.

Он обратился к жителям Тбилиси с просьбой помочь людям, пострадавшим от российской агрессии.

По его словам, беженцы размещены на 500 объектах. Гуманитарную помощь и питание на 300 объектах обеспечило правительство Грузии, а на других обеспечивается за счет частных пожертвований.

«Сегодня правительство Грузии благодарит граждан, которые помогают беженцам. Хочу также обратится к строительным компаниям, чтобы они выделили рабочих – у нас не хватает ресурсов, чтобы провести необходимые работы на всех 500 объектах», - сказал К.СУБИЛИАНИ.