Алиев зарегистрирован кандидатом в президенты Азербайджана

Центральная избирательная комиссия Азербайджана зарегистрировала действующего Президента Ильхама АЛИЕВА кандидатом на пост главы государства на предстоящих в октябре выборах.

Как передает радио «Свобода»,И.АЛИЕВ был выдвинут правящей партией "Ени Азербайджан", уже собравшей необходимое количество подписей избирателей в его поддержку.

И.АЛИЕВ стал первым зарегистрированным кандидатом из 12 претендентов, среди которых - представители оппозиции и самовыдвиженцы. Всем необходимо представить в Центризбирком не позднее 5 сентября по 40 тыс. подписей избирателей. Ряд ведущих оппозиционных партий Азербайджана отказались от участия в президентских выборах.