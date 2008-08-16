Медведев и Саакашвили подписали разные версии мирного плана

Содержание документа по урегулированию конфликта в Южной Осетии, который подписал Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ, отличается от того, который подписали Президенты России Дмитрий МЕДВЕДЕВ и Франции Николя САРКОЗИ.

Об этом заявил сегодня глава МИД России Сергей ЛАВРОВ, передает «Новости-Грузия».

"Нас несколько озадачил тот факт, что документ, подписанный СААКАШВИЛИ, является отличным от того документа, который был согласован Президентами России и Франции, так что этот вопрос еще подлежит уточнению по дипканалам", - сказал С.ЛАВРОВ журналистам.

Он уточнил, что в документе, который подписал М.СААКАШВИЛИ, полностью отсутствует вводная часть, в которой говорится, что "нижеследующие принципы поддерживаются Президентами России и Франции, и Президенты России и Франции призывают стороны подписать этот документ".

"Это неотъемлемая часть документа", - подчеркнул министр.

Он отметил также, что в документе, под которым поставили подписи Президент России, а также руководители непризнанных Южной Осетии и Абхазии, присутствует эта часть.