Медведев подписался под "шестью пунктами"

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал план урегулирования российско-грузинского конфликта, состоящий из шести пунктов.

Об этом сообщил пресс-секретарь Президента России, передает Gazeta.ru.

Как сообщал УНИАН, соглашение из шести пунктов о мирном урегулировании конфликта было подготовлено при посредничестве Президента Франции Николя САРКОЗИ. 15 августа Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ подписал его в Тбилиси в присутствии Госсекретаря США Кондолизы РАЙС.

В Кремле заявляли, что российский Президент поставит свою подпись под документом только после того, как в Москве увидят подпись М.СААКАШВИЛИ.

Соглашение, в частности, предусматривает отказ всех участников конфликта от применения силы, полное прекращение всех военных действий, возвращение грузинской армии в места постоянной дислокации, а российской армии на линию, предшествовавшую началу боевых действий.