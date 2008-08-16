Россия продолжает взрывать Грузию - СМИ

Министерство иностранных дел Грузии призывает международное сообщество пресечь действия Росси направленные на уничтожение грузинской государственности. Об этом говорится в заявлении МИД Грузии, распространенном в субботу.

"Несмотря на усилия международного сообщества и подписание документа о прекращении огня, вооруженные силы Российской Федерации продолжают военные действия против Грузии и уничтожение объектов гражданской инфраструктуры", - говорится в заявлении.

"Части оккупационной армии России 16 августа заминировали и взорвали железнодорожный мост на перегоне Метехи-Гракали в Каспском районе (Восточная Грузия). В результате этого диверсионно-террористического акта прервано железнодорожное сообщение между Восточной и Западной Грузией, связь с морскими портами Грузии. Этим же путем перевозились вынужденно–перемещенные лица с территорий, оккупированных российской армией, в безопасные места", - говорится в заявлении.

МИД Грузии заявляет, что "Россия целенаправленно осуществляет действия, направленные на уничтожение государственности Грузии, в том числе посредством вызова гуманитарной катастрофы".

Министерство иностранных дел Грузии призывает международное сообщество незамедлительно принять меры с тем, чтобы остановить государственное уничтожение и гуманитарную катастрофу.

Новости-Грузия