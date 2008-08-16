Райс позвонила Лаврову

Сегодня по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Кондолизой Райс, сообщает департамент информации и печати МИД РФ.

«Министры обсудили перспективы урегулирования ситуации вокруг Южной Осетии. В данном контексте с российской стороны была акцентирована важность полного выполнения Грузией своих обязательств в рамках договоренностей, достигнутых при посредничестве французского председательства в ЕС», - говорится в сообщении.

Газета.ру