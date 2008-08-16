Буш: Россия поставила под угрозу свои устремления

"На следующей неделе госсекретарь Райс направится в Брюссель, где она встретится с министрами иностранных дел наших союзников по НАТО, а также с официальными лицами ЕС, чтобы продолжить наши усилия по призыву свободного мира на защиту свободной Грузии", - заявил президент США Джордж Буш в еженедельном радиообращении к нации, с которым он выступит в субботу, но текст которого распространен пресс-службой Белого дома заранее.

Буш сообщил также, что "действия России в Грузии поднимают серьезные вопросы о ее (России) роли и ее намерениях в Европе XXI века".

"В последние годы Россия стремилась интегрироваться в дипломатические, политические, экономические структуры и структуры безопасности Запада. США поддерживают эти усилия. Теперь Россия поставила свои устремления под угрозу, предприняв действия в Грузии, которые не соответствуют принципам этих институтов", заявил президент США.

По его словам "для того, чтобы начать восстанавливать урон в своих взаимоотношениях с США, Европой и другими странами и начать восстанавливать свое положение в мире, Россия должна действовать, чтобы исправить этот кризис".