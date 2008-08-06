Южная Осетия оформит добровольцев из России как милиционеров

В МВД непризнанной республики Южной Осетии наберут выходцев из региона, проживающих в России. Такое поручение, как сообщает РИА Новости, главе МВД дал южноосетинский президент Эдуард Кокойты.

Министр внутренних дел непризнанной республики Михаил Миндзаев, выступая на совещании силовиков с участием президента, признал, что в его ведомстве не хватает более 530 сотрудников.

Вероятно, речь идет о добровольцах, прибывающих в непризнанную республику из Северной Осетии, считает агентство.

Несколько сотен таких волонтеров, напоминает Лента.ру , уже приехали в Цхинвали. Комментируя их приезд 4 августа, Кокойты заявил, что добровольцы будут "организованно вливаться в структуры Министерства обороны Южной Осетии". Ранее он пообещал объявить всеобщую мобилизацию и вербовку добровольцев по всему Северному Кавказу, если обстановка в Южной Осетии обострится.

Власти Грузии, со своей стороны, заявили, что рассматривают приезжающих в зону конфликта волонтеров как "террористов", и пригрозили "уничтожать их на месте".