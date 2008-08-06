Российская авиация послужит интересам НАТО

Россия и НАТО в целом согласовали проекты документов относительно использования российской военно-транспортной авиации в интересах НАТО.

Как сообщает Управление пресс-службы и информации Министерства обороны Российской Федерации, об этом заявил главнокомандующий ВВС России генерал-полковник Александр ЗЕЛИН.

«В соответствии с решением министра обороны РФ продолжается работа по подготовке проекта Рамочного соглашения между правительством РФ и НАТО в отношении использования воздушного транспорта Вооруженных сил РФ в интересах НАТО», - отметил А.ЗЕЛИН.

В Минобороны РФ проинформировали, что очередной раунд консультаций экспертов состоялся в марте 2008 года в Москве, на котором были в целом согласованы проекты документов, однако имеется ряд позиций, которые требуют дополнительной проработки обеими сторонами.

«Работа над проектом Рамочного соглашения успешно продолжается, и в целом, стороны находят взаимопонимание по непростым вопросам транспортных перевозок грузов НАТО российскими военными самолетами», - подчеркнул российский главком ВВС.