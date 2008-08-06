Пэрис Хилтон включилась в борьбу за пост президента США

Во вторник на сайте funnyordie.com появился видеоролик, в котором Пэрис Хилтон вкратце представила основные пункты своей "предвыборной программы" в качестве кандидата на пост президента США.

Опубликованный ролик является своеобразным ответом актрисы на использование ее образа Джоном Маккейном в его предвыборном видео "Знаменитость", в котором тот сравнил с ней Барака Обаму. Хилтон, позирующая перед камерой в купальнике, называет Маккейна "седым старикашкой" и благодарит его за то, что он включил ее в свой предвыборный ролик, таким образом сделав ей одолжение и оказав поддержку, сообщает Лента.ру.

Затем Хилтон выражает свой взгляд на перспективы политики США в области энергетики, предлагая объединить некоторые пункты программ Маккейна и Обамы, создав из них некий "гибрид", который позволит США обрести энергетическую независимость и обеспечить новые рабочие места.

Своим вице-президентом Пэрис Хилтон намерена сделать певицу Рианну, а Белый дом – в случае победы – актриса собирается перекрасить в розовый цвет.

Ролик "Знаменитость", появившийся в интернете около недели назад, был выпущен предвыборным штабом Джона Маккейна. В нем Маккейн поставил Барака Обаму в один ряд с Пэрис Хилтон и Бритни Спирс, фактически представив его в образе суперзвезды. Ролик вызвал недовольство Хилтон и ее родителей - поддерживающих республиканцев, - а Обама выпад Маккейна проигнорировал.