СМИ: Меркель предложила отправить войска в Литву для сдерживания агрессии РФ

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online.

Немецкие подразделения могут отправиться в Литву для усиления восточного фланга, решение об этой миссии должно быть принято на саммите НАТО в Варшаве.

По данным издания, канцлер Ангела Меркель объявила о немецком предложении на мини-саммите с лидерами Великобритании, Франции, Италии и США в Ганновере. Барак Обама заявил, что ожидает прежде всего немецкие и британские войска в странах Балтии.

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В каждой из стран Балтии планируется разместить батальон общей численностью около 1000 человек, при этом одну роту должна прислать Германия.