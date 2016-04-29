СМИ: Меркель предложила отправить войска в Литву для сдерживания агрессии РФ
08:41, 29 апреля 2016Мир
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Германия готова принимать более активное участие в политике сдерживания России на восточных границах НАТО.
Немецкие подразделения могут отправиться в Литву для усиления восточного фланга / augustinfotos
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online.
Немецкие подразделения могут отправиться в Литву для усиления восточного фланга, решение об этой миссии должно быть принято на саммите НАТО в Варшаве.
По данным издания, канцлер Ангела Меркель объявила о немецком предложении на мини-саммите с лидерами Великобритании, Франции, Италии и США в Ганновере. Барак Обама заявил, что ожидает прежде всего немецкие и британские войска в странах Балтии.
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В каждой из стран Балтии планируется разместить батальон общей численностью около 1000 человек, при этом одну роту должна прислать Германия.
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