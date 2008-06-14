Обама увеличит налог для богатых, Маккейн даст поблажку молодежи

Барак Обама пообещал, в случае избрания президентом, повысить налог на заработную плату для тех американцев, которые получают свыше 250 тысяч долларов в год, сообщает агентство Associated Press. Этот шаг затронет интересы трех процентов самых богатых граждан США.

Выступая перед избирателями в штате Огайо, Обама заметил, что для среднего класса налог на социальное обеспечение составляет намного более тяжелую нагрузку, чем для богатых и сверxбогатых американцев.

По нынешнему законодательству, для всех налогоплательщиков с окладом свыше 102 тысяч долларов в год действует единая ставка налога на зарплату равная 6,2 процента. Однако Обама намерен увеличить сумму этого налога для тех, кто получает свыше 250 тысяч долларов в год. При этом Обама специально подчеркнул, что предложенная им налоговая реформа не коснется среднего класса. Кроме того, он добавил, что новый налог будет взиматься только с зарплат, и не будет распространяться на доход с инвестиций.

По словам Обамы, этот план поможет "продлить жизнь социальному обеспечению", не повышая при этом возраста ухода на пенсию и не сокращая объема социальных гарантий.

Обама также подверг критике позицию республиканца Джона Маккейна за то, что тот хочет разрешить налогоплательщикам самостоятельно инвестировать часть суммы, уплаченной им в виде налога на социальное обеспечение. Маккейн в ответ заметил, что Обама неверно понимает его позицию. "Я не хочу проводить приватизацию отчислений на социальное обеспечение, - подчеркнул Маккейн. - Я хочу только, чтобы молодые специалисты, только молодые специалисты, получили возможность отложить несколько заплаченных ими в качестве налога долларов, и положить их на свой собственный счет. Это их деньги".

Лента.ру