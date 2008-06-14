В Ираке смертница атаковала футбольных болельщиков: 27 раненых
20:32, 14 июня 2008Мир
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Террористка взорвалась перед кафе
В иракском городе Кара-Таппа, расположенном в 120 км к северо-востоку от Багдада, террористка-смертница взорвалась перед кафе, где футбольные болельщики праздновали победу сборной страны в квалификационном матче Кубка мира против сборной Китая.
Как сообщили в полиции, в результате взрыва ранения получили 27 человек – семеро полицейских и 20 местных жителей.
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