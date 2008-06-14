В Ираке смертница атаковала футбольных болельщиков: 27 раненых

В иракском городе Кара-Таппа, расположенном в 120 км к северо-востоку от Багдада, террористка-смертница взорвалась перед кафе, где футбольные болельщики праздновали победу сборной страны в квалификационном матче Кубка мира против сборной Китая.

Как сообщили в полиции, в результате взрыва ранения получили 27 человек – семеро полицейских и 20 местных жителей.

Газета.ру